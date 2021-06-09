الشرطة النمساوية تحبط “أكبر” عملية تهريب مخدرات إلى السعودية

2021/06/09 | 17:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن إحباط أكبر عملية لتهريب مخدرات كانت في طريقها إلى السعودية، والقبض على المتورطين بها وهم من جنسيات أوروبية وشرق أوسطية.وذكرت الشرطة النمساوية أنها ألقت القبض على 15 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم أتراك وألمان، في عملية وصفها وزير الداخلية النمساوي بأنها “الأكبر من نوعها”.وبينت أنها ضبطت […]

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