الهجرة العراقية تقدم تسهيلات لتشجيع الكفاءات على العودة

2021/06/09 | 17:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عن تقديم تسهيلات لتشجيع الكفاءات على العودة الى الوطن.وقال وكيل الوزارة كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية "واع)" إن "الوزارة تعمل على حثِّ المغتربين العراقيين للعودة الطوعية الى الوطن …

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