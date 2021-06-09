قتلى وجرحى في نزاع عشائري دموي جنوبي العراق

2021/06/09 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاربعاء، عن مقتل وإصابة 4 أشخاص واعتقال 7 آخرين، جراء نزاع عشائري.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 حزيران 2021)، أن "مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع، تمكنت من السيطرة على مشاجرة عشائرية بالأسلحة البيضاء (السكاكين) حصلت في احدى مناطق القضاء، جنوب شرق مدينة العمارة، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع".

واضاف البيان، أن "مفارز الشرطة فرضت طوقا أمنيا محكما حول مكان الحادث بغية عدم تجدد المشاجرة"، لافتا إلى أن "الجريح تم نقله الى المستشفى والتحفظ عليه لإكمال الإجراءات القانونية".

واوضح، انه "تم إلقاء القبض على 7 من المتهمين بإثارة المشاجرة مع ضبط عجلتين نوع (بيك أب)".

N.A

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