مسؤول ايراني كبير في بغداد لبحث الانتخابات البرلمانية المقبلة

2021/06/09 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، تفاصيل زيارة متحدثها الرسمي "سعيد خطيب زادة" إلى بغداد، مؤكدة على بحث الانتخابات البرلمانية المقبلة والعملية السياسية في العراق.

وبحسب بيان للخارجية الايرانية تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (9 حزيران 2021)، ان "خطيب زادة، يزور حاليا العاصمة العراقية بغداد، وقد التقى بكل من أمين مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي همام حمودي".

وأشار البيان، الى أن "زادة عقد مباحثات مع عدد من رجال الدين السنة، كما زار معهد (التميز العراقي) للدراسات الاستراتيجية، واجتمع مع عدد من الباحثين والمفكرين وقام بالرد على أسئلتهم بشأن آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الإيرانية العراقية".

وأوضح، أن "المسؤول الإيراني ركز خلال محادثاته في بغداد على موقف طهران الداعم لحكومة العراق، والانتخابات التشريعية، والعملية السياسية المتناغمة مع إرادة الشعب العراقي".

وأكد على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية الشاملة بما في ذلك التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.

كما شدد خلال لقائه مع عدد من المسؤولين العراقيين، على أن إيران تريد عراقا قويا وحرا ومزدهرا وموحدا ومستقلا.

وكان مصدر مطلع قد اكد في وقت سابق، الاربعاء، وصول قائد فيلق القدس الايراني، اسماعيل قاآني، الى بغداد لعقد اجتماعات موسعة مع الاطراف السياسية والفصائل المسلحة.

وقال المصدر، في تصريح لـNRT عربية، ان "قاآني وصل إلى بغداد ومن المرجح أن يعقد اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية وفصائل شيعية مسلحة لغرض بحث الاوضاع على الساحة العراقية على رأسها التصعيد الاخير بين الحكومة والفصائل".

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