2021/06/09 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، اليوم الاربعاء، بالاسراع في تشريع قانون حرية الرأي والتعبير.وقال الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان” حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تظاهرات تشرين..



حقوق الانسان تطالب بتشريع قانون حرية الرأي والتعبير المركز الخبري الوطني.

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