"تعليقاتها لا تقدر بثمن".. تفاصيل عن المحتجزة الأولى من عصابة "تريكبوت" في أميركا

2021/06/09 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت وكالة بلومبرغ الضوء على المواطنة اللاتفية التي اتهمتها السلطات الأميركية بتنفيذ جرائم إلكترونية، وهي آلا ويت، التي بدأت مجال القرصنة كمبرمجة كمبيوتر، وفقا لمقاطع فيديو يوتيوب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

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