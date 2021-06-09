-عبث- البير كامو و-الثورة المھانة- في محركات الربيع العربي ! - علي ماجد شبو

2021/06/09 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_ماجد_شبو لاشك إن العنوان أعلاه يُع ّجل بإفلات سؤالين ھامين و ُمل ّحين: لماذا البحث في مفھومُ"العبث" في ھذه الأوقات التي تمر بھا المنطقة العربية؟ وأليس مفھوم "العبث" قد أشبعبالبحث على مدى العقود الثمانية المنصرمة؟ وللإجابة على السؤال الأول، يكفي ان ننظر الى ھذه الوقائع التي ترسم أيامنا وتجفف طموحاتنا، ننظر من حولنا، نظرة عميقة، وبمعايير غير تقليدية، الى الواقع الذي تعايشھ مجتمعاتنا العربية، على ......





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