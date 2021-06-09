عن الاسلاموفوبيا وجريمة دهس لندن/ أنتاريو - حمزة رستناوي

2021/06/09 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي بخصوص جريمة دهس عائلة مسلمة في لندن/كندا، سأورد عددا من النقاط: 1- الاسلاموفوبيا حقيقة ملموسة عبر العالم وليست افتراضات وتوهمات.2- الارهاب المُستند إلى عقيدة (جوهرانية مغلقة) عابر للعقائد والأديان ، وليس حكرا على دين بعينه أو قومية بعينها، وثمّة ربط غيربريء في كثير من الأحيان بين الاسلام (السنّي) دون غيره والارهاب.



3- الاسلام ليس دين إرهابي وليست المسيحية دين إرهابي وليست اليهودية دين إرهابي ..و ل ......





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