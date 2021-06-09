التربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل للمراحل المنتهية

2021/06/09 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية ،اليوم الاربعا، موقفها من قرار الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي.وقال المتحدث بأسم وزارة التربية حيدر فاروق، في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني”، إن”الوزارة لم تتخذ […]

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