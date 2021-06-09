النزاهة النيابية: إعادة أكثر من 20 مليون دولار من أموال العراق المجمدة

2021/06/09 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النزاهة، اليوم الأربعاء، أن الاموال العراقية المجمدة في الخارج تقدر بأكثر من مليار و400 مليون دولار، مبينة انه تم استرجاع 20 مليون دولار منها.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي، ان "لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بشكل مباشر"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوربية منذ عام 2003".

وأضاف، أن "الأموال المجمدة في الخارج تتجاوز المليار و417 مليون دولار، حيث إن عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد"، مبينا أن "إعادة تلك الأموال لا تحتاج إلى جهد وإنما جدية من قبل الحكومة، وهذا دور وزارة الخارجية بإجراء تفاهمات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة الأموال".

PUKmedia الوكالة الرسمية

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