اللجنة المالية تكشف عن سبب ارتفاع الدولار امام الدينار

2021/06/09 | 18:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الأربعاء، عن ثلاثة أسباب تقف وراء الصعود المفاجئ في سعر الدولار الى 1510، نافيا صعود سعر الصرف الى 160 الف."

وقال الشبكي لـ NRTعربية" (9 حزيران 2021)، إن "السبب الاول لارتفاع اسعار الدولار يتلخص بفرق سعر بيع المبالغ المحولة من البنك المركزي لوزارة المالية، فضلا عن فرق بيع الأخيرة للمصارف ما يشكل فرقا في سعر العملة".

وأضاف أن "السبب الثاني يعود الى تهريب العملة ما اثر سلبا في هذه الزيادة"، مردفا بالقول ان "السبب الثالث يرجع الى زيادة الكتلة النقدية في السوق العراقية".

واستبعد النائب، ان "يرتفع سعر صرف الدولار الى اكثر من 1510"، مقترحا ان يتم "تعويم العملة للسيطرة على الاضطرابات التي يشهدها سعر الصرف في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة".

ولفت الى ان "الحكومة عملت على ضخ الدولار في السوق العراقية عبر منحه لبعض الفئات كـ (المسافرين) للدراسة والعلاج بسعر الرسمي غير ذلك محاولة لعدم احتكار العملة الصعبة لدى جهات محددة".

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