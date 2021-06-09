القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب في ميسان

2021/06/09 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاربعاء، ان مديرية استخبارات وأمن ميسان، القت القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية.

وقال اللواء رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان الميدانية من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في قضاء كميت بمحافظة ميسان".

واضاف ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض على وفق أحكام المادة(٤) من قانون مكافحة الإرهاب، وقد جرى إحالتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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