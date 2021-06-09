2021/06/09 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط حاويتين محملة “بالدراجات هوائية” في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قسم التحري و مكافحة التهريب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويتين محملة “بالدراجات الهوائية” في كمرك المنطقة الجنوبية المركز الخبري الوطني.

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