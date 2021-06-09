البحرين والعراق يناقشان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد سمير عبد الله ناس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حرص مملكة البحرين على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع جمهورية العراق، بما ينعكس بصورة إيجابية على تنمية التجارة البينية والعلاقات …

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