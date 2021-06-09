القضاء: لم نصل إلى دليل يثبت تورط “مصلح” باغتيال الناشط إيهاب الوزني

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مجلس القضاء الأعلى على إطلاق سراح قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار قاسم مصلح، مؤكدا عدم توفر الأدلة ضد المتهم، ما يعني غلق التحقيق وإطلاق سراحه، وفقا للبيان.

وذكر القضاء انه يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ان الاتهامات الموجهة إلى مصلح بخصوص قتل الناشط إيهاب الوزني لم يُقدم بها أي دليل ضده.

وأشار البيان إلى أن معلومات جواز سفر مصلح اثبتت انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة، مضيفا أن محكمة التحقيق لم تجد اي دليل يثبت تورطه في جريمة القتل بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره لذا تم اتخاذ قرار الافراج عنه، بحسب البيان.

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