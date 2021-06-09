لاتسيو يلمح لتعاقده مع ساري بطريقة غير تقليدية

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آثار لاتسيو الجدل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعدما ألمح إلى تعاقده مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

ورحل سيموني إنزاجي عن تدريب لاتسيو هذا الصيف، ليتولى تدريب إنتر ميلان خلفًا لأنطونيو كونتي.

وارتبط لاتسيو بالتعاقد مع ساري خلال الأيام القليلة الماضية من أجل خلافة إنزاجي.

ونشر لاتسيو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة تحتوي على “سيجارة” فقط، وهو ما فسره جماهير الصقور بتولي ساري تدريب الفريق.

ويشتهر ساري بالشراهة في التدخين، لدرجة أنه يدخن خلال المباريات في أرضية الملعب.

ولم يتول ساري تدريب أي فريق، منذ رحيله عن يوفنتوس في صيف 2020، تاركًا منصبه لأندريا بيرلو.

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