إخفاق عربي جماعي في بطولة العالم للجودو

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودع الثنائي المصري عبد الرحمن محمد ومحمد عبد العال بطولة العالم للجودو المقامة حاليا في المجر، مبكرا، وذلك في منافسات وزن 81 كيلوجرام.

وفاز عبد الرحمن محمد في الدور الأول على المونتينجري نيكولا جوسيتش بنتيجة 10-0، لكن مشوار اللاعب المصري انتهى سريعا في الدور الثاني عقب خسارته على يد المنغولي سعيد مولاي بطل العالم بنتيجة 11–0.

وخسر المصري الآخر محمد عبد العال مبكرا في الدور الأول على يد بطل الدومينيكان ميديكسون ديل أوربي وودع المنافسات، اليوم الأربعاء.

وشهدت منافسات وزن 81 خروج الأردني بكر الزيدانين في الدور الثاني أمام البرازيلي إدواردو سانتوس كما ودع القطري خليل رباحي على يد الأوزبكي شرف الدين بولتابويف.

وودع اللبناني ناصيف إلياس من الدور الأول على يد الكازاخستاني ديديه خامزا.

وخسر الكويتي عبد الله الخزام أمام البلجيكي سامي شاوشي بالدور الثاني.

وتأهل المغربي أشرف مطيع للدور الثالث، لكنه ودع البطولة أمام الهولندي فرانك دي فيت.

ولم تنجح أي دولة عربية حتى الآن في حصد ميدالية ببطولة العالم التي تستمر حتى يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري.

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