2021/06/09 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الاربعاء، عن برنامج الإلكتروني معد للتقديم في حال إطلاق الدرجات الوظيفية.

وقال التميمي، في بيان مقتضب، ان "البرنامج يعمل بكل شفافية ويمنع التلاعب والتدخل في انظمته لتأمين بيئة نزيهة وشفافة لجميع شرائح طالبي التوظيف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة الاتحادي يكشف برنامجا يخص الدرجات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة الاتحادي يكشف برنامجا يخص الدرجات الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).