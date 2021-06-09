الخدمات النيابية تعلن اكتمال 5 مدن جديدة وتحدد آلية توزيعها قريباً

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، اليوم الأربعاء، عن اكتمال 5 مدن جديدة سيتم توزيعها على المواطنين في الأيام المقبلة، محددا آلية ذلك.

وقال العطافي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "اكتمل بناء 5 مدن جديدة بجميع الشكليات والتصميم واستملاك الأراضي ومن المفترض ان يتم الإعلان عنها قريبا لغرض توزيعها على المواطنين وفق نقاط مفاضلة في بلديات المحافظات".

وأضاف، أن "هذه المدن في البصرة وواسط والانبار وكربلاء وصلاح الدين"، مشيراً إلى أن "توزيع هذه القطع يكون حسب قرار 50 حيث تكون هذه المدن الجديدة موازيه لمراكز المدن ف المحافظات وتكون مكتملة الخدمات وفق قرار 70 الذي صدر في عهد حكومة عبد المهدي".

وتابع العطافي، أن "الحكومة مستمرة في توزيع قطع الأراضي في بغداد والمحافظات بصلاحية المحافظين وفق قرارات سابقة وخصوصا في المناطق المتداخلة مع المدن السكنية "لافتاً إلى أنه "تم توزيع الآف من قطع الأراضي ضمن شرائح الموظفين".

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