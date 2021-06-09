بدء المرحلة الثانية لحملة جمع عينات الدم لذوي ضحايا أبشع جريمة لداعش

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الاربعاء، عن البدء بالمرحلة الثانية من حملة جمع عينات الدم لذوي ضحايا سجن بادوش، مبينة ان المرحلة الاولى ستكون لسكنة العاصمة بغداد.

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