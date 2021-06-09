2021/06/09 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت قيادة عمليات البصرة، من القاء القبض على 6 متهمين بعد اشتراكهم بمشاجرة مسلحة، مااسفر عن مصرع مواطن من المارة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات البصرة، تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين بعد اشتراكهم بمشاجرة مسلحة في منطقة الجبيله، مما ادى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة تلقي القبض على 6 متهمين لإشتراكهم بمشاجرة مسلحة first appeared on النور نيوز.

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