النزاهة النيابية تعلن إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق منذ عام 2003.وقال مقرر اللجنة النائب عبد الأمير المياحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة بشكل مباشر”، لافتا إلى …

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