2021/06/09 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، رئيس جامعة عمان الأهلية ساري أحمد حمدان غنيمة، وناقشا آليات التعاون الأكاديمي واتفقا على تبادل المنح الدراسية.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم رحب بالوفد الزائر الذي ضم مساعد رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد الدولي والتصنيف أنس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم ورئيس جامعة عمان يتفقان على التعاون الأكاديمي وتبادل المنح الدراسية first appeared on النور نيوز.

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