2021/06/09 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القبض على 3 مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية في ميسان.وقال رسول في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان الميدانية من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في قضاء كميت بمحافظة ميسان"صادرة بحقهم مذكرات قبض على وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب./انتهى3

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