إستفتاء هام للسيد السيستاني حول تبديل الطحين بالصمون

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني على سؤال حول تبديل الطحين بالصمون أو بالخبز....

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