قريبا.. نساء داعش من سوريا إلى المغرب

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في إجراء جرد لنساء "داعش" المغربيات وأطفالهن في مخيمي الهول وروج بسوريا....

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