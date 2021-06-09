استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات البرلمانية العراقية

2021/06/09 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاربعاء، استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في العاشر من ت...

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