2021/06/09 | 18:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تباشر بالحملة الجوية لمكافحة حشرتي الحميرة والدوباس على اشجار النخيل في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/09 | 18:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تباشر بالحملة الجوية لمكافحة حشرتي الحميرة والدوباس على اشجار النخيل في ديالى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تباشر بالحملة الجوية لمكافحة حشرتي الحميرة والدوباس على اشجار النخيل في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).