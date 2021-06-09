حوار السياسة الاقتصادية الثامن بين أميركا والإمارات.. تركيز على الصحة والفضاء والبيئة

2021/06/09 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت الولايات المتحدة، والإمارات العربية، الثلاثاء، حوار السياسة الاقتصادية الثامن.

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