الناطق باسم القائد العام: القبض على ثلاثة ارهابيين في ميسان

2021/06/09 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة ميسان.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه” بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان الميدانية من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في قضاء كميت بمحافظة ميسان”.

واكد انه” صادرة بحقهم مذكرات قبض على وفق أحكام المادة(٤) من قانون مكافحة الإرهاب، وقد جرى إحالتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

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