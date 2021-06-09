2021/06/09 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد كل من عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني درباز كوسرت رسول ورئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق، اهمية وجود دستور ديمقراطي مصدق من الشعب في اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال درباز كوسرت رسول اليوم الاربعاء 9/6/2021 رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق.

وبحث الجانبان خلال اجتماع الاوضاع في اقليم كوردستان والتنسيق بين الاطراف السياسية مع برلمان كوردستان ومحاولة تفعيل اعمال البرلمان في الرقابة واصدار القوانين.

وفي جانب اخر من الاجتماع، جرى بحث الاوضاع في اقليم كوردستان والعلاقات بين الاقليم وبغداد.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التأكيد على دستور ديمقراطي في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التأكيد على دستور ديمقراطي في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).