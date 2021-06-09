نائبة: ارتفاع سعر صرف الدولار فوق 150 الف دينار مخالفة قانونية

2021/06/09 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضوة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، ان ارتفاع سعر صرف الدولار فوق 150 الف دينار عراقي هي مخالفة قانونية، مبينة ان مجلس النواب سيستضيف وزير المالية في الحكومة الاتحادية لمعرفة اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت النائبة آرزو محمود عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان ارتفاع سعر صرف الدولار الى 150 الف دينار عراقي هي مخالفة قانونية، مشيرة الى ان سعر الصرف تم تحديده في الموازنة الاتحادية بـ 145 الف دينار.

واضافت: انه وحول هذه المسألة طالبانا باستضافة وزير المالية في الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب لغرض معرفة ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لافتة، ان استضافة الوزير لم تتم بسبب عدم عقد جلسة لمجلس النواب الذي اخفق مرتين في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده.

من جانبه، أرجع رمزي كومشينيي الخبير الاقتصادي وصاحب مكتب للاوراق المالية في اربيل لـ PUKmedia، سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى انخفاض ضخ العملة الصعبة في الاسواق من قبل البنك المركزي العراقي.

واضاف: ان انخفاض نسبة العملة الصعبة في الاسواق مع زيادة الطلب على الدولار يعمل على ارتفاع سعر بيعه مقابل الدينار العراقي، موضحا ان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي له تأثير مباشر على الموظفين والكسبة وخصوصا الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم بالدينار العراقي.

PUKmedia خاص

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