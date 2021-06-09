أوقع قتلى.. الشرطة تسيطر على نزاع عشائري في ميسان

2021/06/09 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الاربعاء، سيطرتها على خلاف عشائري

تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مواطن.

وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، أنه "بتوجيه من قائد شرطة

محافظة ميسان، تم

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