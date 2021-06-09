2021/06/09 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت دائرة ماء بغداد، الأربعاء، عن مشاريع جديدة لتأمين المياه لمناطق أطراف العاصمة، فيما طمأنت موظفيها من العقود والأُجَراء اليوميين بشمولهم بالقرار 315. وقال مدير ماء بغداد رعد خيري، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إن “هناك مشاريع عدة قيد الافتتاح والإنجاز في مناطق جنوبي وغربي بغداد ضمن حملة خط الفقر ستنجز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماء بغداد تكشف عن مشاريع جديدة لتأمين المياه لمناطق أطراف العاصمة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء بغداد تكشف عن مشاريع جديدة لتأمين المياه لمناطق أطراف العاصمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء بغداد تكشف عن مشاريع جديدة لتأمين المياه لمناطق أطراف العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).