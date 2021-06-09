عاجل.. القضاء: محكمة التحقيق لم تجد أي دليل على تورط مُصلح باغتيال الوزني

2021/06/09 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن اخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار للحشد “قاسم مصلح”، تم لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني. وقال المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون …

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القضاء: محكمة التحقيق لم تجد أي دليل على تورط مُصلح باغتيال الوزني first appeared on النور نيوز.

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