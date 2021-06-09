الكلية العسكرية تحدد موعد استقبال الدورة التأهيلية 84

2021/06/09 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، موعد استقبال الدورة التأهيلية/ 84. وبحسب بيان لوزارة الدفاع تلقاه “المركز الخبري الوطني”، فقد “عقدت الكلية العسكرية إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مؤتمراً تنسيقياً مع […]

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