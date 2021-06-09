الأكاديمية العسكرية العراقية تحدد موعد استقبال الدورة التأهيلية الرابعة والثمانين

2021/06/09 | 18:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت الكلية العسكرية والأكاديمية العسكرية، الأربعاء، موعد استقبال الدورة التأهيلية الرابعة والثمانين.

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وبحسب بيان لوزارة الدفاع تلقى "ناس" نسخة منه (9 حزيران 2021)، فقد "عقدت الكلية العسكرية إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، مؤتمراً تنسيقياً مع الأكاديمية العسكرية لاستقبال المتقدمين من العسكريين والموظفين المدنيين والحراس الشخصيين للدورة التأهيلية/ ٨٤، وجرى خلال المؤتمر، مناقشة آلية إجراء الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية الذي سيجري يوم السبت الموافق ١٢/ ٦ /٢٠٢١ في مقر الكلية العسكرية في الرستمية".

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