القبض على 3 متهمين بقضايا ارهاب في ميسان

2021/06/09 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم ارهاب في ميسان.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان الميدانية من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في قضاء كميت بمحافظة ميسان".

واضاف ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض على وفق أحكام المادة(٤) من قانون مكافحة الإرهاب، وقد جرى إحالتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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