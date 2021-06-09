مدرب نادي ديالى بكرة القدم يقدم استقالته

2021/06/09 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قدم الكابتن حازم صالح مدرب نادي ديالى لكرة القدم استقالته من تدريب النادي .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم انه قدم استقالته من تدريب النادي بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في دوري الدرجة الاولى اضافة الى اختيارات اللاعبين العشوائية من قبل المدربين السابقين .واضاف انه جرى تعيين الكابتن علي عبد الله لقيادة الفريق ./انتهى .

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