خبير اقتصادي يؤكد الحاجة الى خطة مدروسة للاستفادة من ارتفاع سعر النفط

2021/06/09 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري الحاجة الى خطة مدروسة للاستفادة من ارتفاع سعر النفط.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : وفق المعطيات الحالية قد يتم الاستفادة من فارق السعر بموازنة تكميلية او تضاف لكتلة البنك المركزي.واضاف الشمري انه: من الأفضل ان تذهب إلى سداد الديون الخارجية او إلى موازنة استثمارية صناعية زراعية وبنى تحتية.وتشهد اسعار النفط ارتفاعا تجاوز 70 دولارا للبرميل مع العلم ان موازنة البلاد للعام الحالي تمت على اساس 45 دولارا للبرميل./انتهى3

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