بايدن يلغي ويستبدل أوامر ترامب بشأن

2021/06/09 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا بشأن ضمان أمان بيانات المستخدمين الأميركيين فيما يتعلق بالتطبيقات المملوكة لأجانب مثل "تيك توك" حيث ألغى واستبدل ثلاثة أوامر تنفيذية كان قد أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب لفرض "إطار قرار مبني على معايير أكثر تنظيماً: وفق بيان للبيت الأبيض.

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