الصحة تعلن التعاقد على توريد 12 مليون جرعة من لقاح فايزر

2021/06/09 | 19:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الاتفاق على توريد 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، فيما أشارت إلى وجود طاقة خزنية في جميع المحافظات للتعامل مع التعاقدات الجديدة.وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الصحة أبرمت تعاقدات مع شركة فايزر- بيونتك المصنعة للقاح فيروس كورونا لشراء 12 مليون جرعة يتم تجهيزها خلال العام الحالي"، لافتا الى أن "العراق سيجهز خلال نهاية الشهر الحالي بـ 500 ألف جرعة وبقية الجرعات ستصل تباعا خلال الاشهر المقبلة".وأضاف، أن "الوزارة تمتلك طاقة خزنية جيدة وستعزز خلال الاسابيع القادمة بوصول ثلاجات ذات درجة تجميد واطئة جدا 80- من منظمة الصحة العالمية"، مبينا أن "القدرات الخزنية متوفرة في جميع المحافظات".وتابع أن "نصف الكمية المتفق عليها سيصل خلال 3 أشهر تباعاً فيما النصف الأخير قبل نهاية العام".ووفقاً للموقف الوبائي لهذا اليوم، فقد وصل إجمالي عدد متلقي لقاح كورونا في عموم العراق إلى 667067 مواطنا.وأكد الحلفي في وقت سابق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية حصول زيادة واضحة بأعداد متلقي اللقاح في الآونة الأخيرة.وأكد أن "شهر تموز المقبل سيشهد زيادة في كميات جرعات اللقاح إلى عشرة اضعاف عمَّا هو موجود الآن"، لافتاً إلى أن "البعض مازال يتردد من أخذ اللقاح، لكننا نتوقع زيادة الاقبال عليه لأن التردد يتناقص مع زيادة اعداد الملقحين كلما زادت نسبة الملقحين تزداد قناعة الآخرين بأن اللقاح فعَّال".

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