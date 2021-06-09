حشود وتجمعات في كربلاء تستقبل مصلح بعد إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة

2021/06/09 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت السلطات القضائية والأمنية في العراق سراح قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح لعدم كفاية الأدلة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الصحافة الفرنسية استقبال القيادي في الحشد الشعبي من قبل الوية تابعة للحشد في كربلاء وتحديدا داخل العتبة العباسية حيث مرقد الإمام الحسين عليه السلام.

وكانت قوة من مكافحة الإرهاب اعتقلت قاسم مصلح في السادس والعشرين من أيار الماضي بموجب مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي وفقا للمادة أربعة إرهاب، ورداً على اعتقاله طوّقت فصائل مسلحة المنطقة الخضراء وسط بغداد ونشرات عرباتها العسكرية في مداخلها في خطوة اثارت القلق والمخاوف من إمكانية حدوث صدام مسلح بين القوات العراقية الرسمية وتلك الفصائل.

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