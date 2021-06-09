أدوية أُم علي ... وحفلة إليسا - امين يونس

2021/06/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس ( 1 )" … من أجل إعادة ترتيب البيت ، إحتجتُ إلى إنزال بعض الأغراض القديمة الزائدة عن الحاجة من الطابق الثاني الى مدخل المنزل ، عبر الدَرَج .



ولأن بعض الأغراض ثقيلة شيئاً ما ولأني " شايبٌ " نوعاً ما ، فلقد إستعنتُ بعاملَين شابَين من الذين يقفون عادةً عند الشارع المُقابِل وجُلهُم من اللاجئين السوريين الكُرد .



ـ مرحبا … إحتاج لعاملَين ، لنقل بعض الأغراض من الطابق الثاني الى الرصيف ، يستغرق ال ......





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