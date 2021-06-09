الدولة القمعية ، القهرية ، الجبرية ، والمفترسة - سعيد الوجاني

2021/06/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني لقد تعرضت هذه الدراسة التي كتبناها كحلقات ، في وقت سابق للتدمير من طرف المدير العام للبوليس السياسي La police politique ( DGST ) ، حيث ان لا علاقة للعناوين بالموضوعات .



العنوان شكل ، والدراسة شكل آخر ..



لان حسابي ، وبريدي الالكتروني ، وهاتفي مخترق من قبل البوليس السياسي ..



خاصة وفي مرات كثيرة ، عندما أكون بصدد كتابة وتحرير مدونة ، او رأي ...



اتعرض للتخريب Le sabotage للحيلولة دون نشر التدوينة ......





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