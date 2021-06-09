أسعار النفط تشهد ارتفاعًا جديدًا

2021/06/09 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا اليوم الأربعاء، بدعم من رفع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام بالنسبة للولايات المتحدة والعالم، إلا أنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ثابتة إلى حد كبير.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 19 سنتا، أو بنسبة 0.3%، إلى 72.41 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية يوليو 19 سنتا، بنسبة 0.3%، إلى 70.24 دولارا.

وفي تقريرها الشهري، توقعت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء انخفاضا في مخزونات النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2021، مما يعزز التوقعات بانتعاش يقوده الطلب.

كما تعززت توقعات الطلب بعد أن خففت “المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها” توصيات السفر لأكثر من 110 من الدول والمناطق، بما في ذلك اليابان قبيل الألعاب الأولمبية.

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