السعودية والإمارات تتواصلان مع إيران لإحياء الاتفاق النووي

2021/06/09 | 19:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تتواصل السعودية والإمارات مع إيران لاحتواء التوتر وإحياء الاتفاق النووي، وتضغطان لتأخذ المحادثات المستقبلية مخاوفهما الأمنية في الاعتبار.وحسب وكالة رويترز فإن “مسؤولين خليجيين مارسوا ضغوطا للانضمام إلى محادثات فيينا، لكن […]

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