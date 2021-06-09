منذ رفع سعر الصرف.. البنك المركزي يبيع اكبر كمية من الدولار

2021/06/09 | 19:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء، عن بيع اكثر من 217 مليون دولار في مزاد بيع العملة، وهو اعلى كمية دولار منذ قيامه بتغيير سعر الصرف في شهر كانون الاول الماضي.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان، تلقى NRT نسخة منه، اليوم (9 حزيران 2021)، انه "باع في مزاده اليوم مبلغ 217 مليون 769 الفا و 315 دولارا".

واضاف، ان "إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج (حوالات، إعتمادات) في مزاد اليوم، بلغ 196 مليونا و769 الفا و315 دولارا، أما إجمالي البيع النقدي فكان 21 مليون دولار".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في 19 كانون الثاني الماضي اجراء تغيير كبير في سعر صرف الدولار وقرر تعديله كما يلي:

1- 1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.

2- 1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.

3- 1470 دينار لكل دولار سعر بيع الهملة الاجنبية للجمهور.

وشهدت البورصة في بغداد، الأربعاء، قفزة بأسعار الدولار حيث بلغت 1550 دينارا وهو أعلى سعر يتم تسجله منذ أسابيع.

جدير بالذكر ان البنك المركزي قرر أول أمس الأثنين، تلبية كافة طلبات المواطنين على العملة الأجنبية (الدولار) لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية (الماستر كارد والفيزا كارد) وبالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك.

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