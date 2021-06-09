الحشد الشعبي ينفي وجود أوامر تعيينات في الآونة الأخيرة

2021/06/09 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الأخبار المتداولة حول وجود أوامر تعيينات في الآونة الأخيرة.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المديرية المالية وتعقيبا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الخبرية تحت مسمى (نواب نينوى) تؤكد ما يلي: أنه لا صحة لما ورد من وجود …

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