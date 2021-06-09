إحصاء: واحد من كل 8 شبان في بريطانيا متردد في تلقي لقاح كورونا

2021/06/09 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت آخر الإحصاءات الرسمية البريطانية أن واحدا من بين ثمانية شبان في أنحاء بريطانيا، متردد في تلقي لقاح كوفيد -19.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني لا يزال حوالي 13 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما مترددين بشأن اللقاح وهي أعلى نسبة بين الفئات العمرية، رغم الحملة التي تقوم بها السلطات لتشجيع الشباب على اللقاح.

ويقول الخبراء إن النقص النسبي في الحماس يرجع جزئيا إلى أن معظم الرسائل العامة أثناء الوباء ركزت على التهديد الذي يتعرض له كبار السن نتيجة الوباء.

وقال إيفو فلايف أستاذ العلوم السلوكية في كلية "وارويك" للأعمال: "لقد فهم الشباب رسالة مفادها أنهم ليسوا مهمين عندما يتعلق الأمر بالفيروس".

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